بالفيديو.. ياسر الحكمي يوضح عقوبات الملكية الفكرية للمخالفات التي يتم رصدها

الرياض(صدى):

أوضح ياسر الحكمي المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، ‏عقوبات المخالفات التي يتم رصدها بشأن الملكية الفكرية.

َوقال الحكمي :” قيمة المخالفة تختلف على حسب نوع المخالفة ووقتها، َبالنسبة للأسماء التجارية أو أسماء البرامج فإذا كانت مسجلة وسرقها أحد فهنا يحاسب، حيث لا يحق لأي شخص أخذ الإسم إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من أصحابها”.

وأضاف ” أنظمة الملكية الفكرية لا تفرق في المخالفات بين الإعلام التقليدي والسوشيال ميديا، فإذا قام شخص بإنتهاك مادة أو محتوى معين لشخص آخر فإنه يتعرض للمسائلة والعقوبة”.