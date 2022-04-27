شاهد.. معتمر جزائري: اعتمرت 20 عمرة وأمطار العمرة الأولى قبل 36 عاما لم تغب عن بالي 

المدينة المنورة (صدى):

أظهر مقطع فيديو، معتمر جزائري يعبر عن مشاعره بأداء العمرة في شهر رمضان، تزامنا مع توافد المصلين والمعتمرين إلى المسجد الحرام وسط تنظيم عال.

وقال المعتمر الجزائري:”اعتمرت 20 عمرة وأمطار العمرة الأولى قبل 36 عاما لم تغب عن بالي”، لافتا:”أول عمرة لي كانت سنة 86 أي قبل 35 عاما كانت الأمطار غزيرة”.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أعلنت تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد القادمين من خارج المملكة.