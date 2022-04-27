تقويم التعليم تكشف عن موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقية
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقية الفترة الثانية، موضحة أن التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي متاح حالياً للجميع.
وأبانت الهيئة:”ستعلن نتائج اختبار القدرات العامة الورقية الفترة الثانية في 26 مايو 2022″، لافتة إلى أن نتائج الاختبارات المحوسبة تعلن خلال ٣ أيام عمل.
وأشارت:”التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي متاح حالياً للجميع، وسيعقد الاختبار للفترة الأولى من تاريخ 10يونيو 2022م حتى 14يونيو 2022م، والفترة الثانية من تاريخ 16يونيو 2022م حتى 20يونيو 2022م”.
وتابعت:”سيتم فتح ترقية الرخصة قريبًا وفق ما ورد في ضوابط الرخصة المهنية يمكن تقديم طلب ترقية الرخصة المهنية من مستوى إلى مستوى أعلى عند توفر شروط المستوى المطلوب للترقية”.
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