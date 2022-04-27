تقويم التعليم تكشف عن موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقية 

الرياض(صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقية الفترة الثانية، موضحة أن التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي متاح حالياً للجميع.

وأبانت الهيئة:”ستعلن نتائج اختبار القدرات العامة الورقية الفترة الثانية في 26 مايو 2022″، لافتة إلى أن نتائج الاختبارات المحوسبة تعلن خلال ٣ أيام عمل.

وأشارت:”التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي متاح حالياً للجميع، وسيعقد الاختبار للفترة الأولى من تاريخ 10يونيو 2022م حتى 14يونيو 2022م، والفترة الثانية من تاريخ 16يونيو 2022م حتى 20يونيو 2022م”.

وتابعت:”سيتم فتح ترقية الرخصة قريبًا وفق ما ورد في ضوابط الرخصة المهنية يمكن تقديم طلب ترقية الرخصة المهنية من مستوى إلى مستوى أعلى عند توفر شروط المستوى المطلوب للترقية”.