شاهد.. لقطات من عمليات الاستمطار التي أطلقت في الرياض والقصيم وحائل

القصيم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لقطات خاصة من عمليات الاستمطار التي أطلقت في الرياض والقصيم وحائل.

وكانت عمليات برنامج استمطار السحب الصناعي، بدأت عبر انطلاق أولى الطلعات الجوية في أجواء مناطق الرياض والقصيم وحائل، وذلك ضمن المرحلة الأولى للبرنامج.

يذكر أن هذا البرنامج يسعى إلى تحقيق 6 أهداف تتمثل في زيادة المعدل السنوي لهطول الأمطار بنسبة تتراوح بين 10% و20%، والمساهمة في تعزيز التكيف مع التغير المناخي والحد من التصحر، وتحقيق مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء” عبر زيادة الغطاء النباتي، ونقل المعرفة والتقنيات وتأهيل الكوادر الوطنية، ودعم أبحاث فيزياء السحب، ورصد العناصر الجوية في طبقات الجو العليا، ودعم أعمال الإنذار المبكر من العواصف الغبارية.