شاهد.. خالد الفراج يقلد شاروخان في ستوديو 22 الساخر

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الفنان خالد الفراج يقلد الممثل شاروخان في برنامج “ستوديو22” الساخر بطريقة كوميدية.

وبدا في الفيديو، خالد الفراج يتقمص شخصية شاروخان، مرتدياً ملابس تشبه ملابس شاروخان وظهر بنفس ملامحه.

ووثق الفيديو، تقليد خالد الفراج لأداء شاروخان، كما قام الجمهور بتحية شاروخان وتبادل الممثل معهم السلام والقبلات.