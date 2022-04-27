الكشف عن حجم إصابة هيثم عسيري ومدة غيابه عن ملاعب الأهلي 

طلال الغامدي(صدى):

تكشفت معلومات جديدة، عن طبيعة إصابة لاعب الأهلي، هيثم عسيري، ومدة غيابه عن الملاعب بعدما خضع للكشف بالأشعة في أحد المراكز الطبية.

وأشارت نتائج الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها هيثم عسيري، إلى تعرضه لالتهاب في الوتر، كما منح الطبيب المعالج اللاعب راحة وعلاجا وتأهيلا لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام، وفق”الرياضية”.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لعلاج تأهيلي مكثف خلال المرحلة المقبلة من أجل تجهيزه قبل المباراة المرتقبة للفريق أمام الباطن في الجولة الـ26 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان هيثم عسيري تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الأهلي وضمك الودية، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة “5-3″، حيث خرج مصابًا، وحلَّ بدلًا منه سلمان المؤشر بعد مرور 30 دقيقة فقط على انطلاق المباراة؛ لشعوره بآلام عضلية.