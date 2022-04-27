شاهد.. حسن أبو الروس لرامز جلال بعد اكتشاف المقلب: هوريك 

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، رد فعل صادم للفنان حسن أبو الروس على مقلب رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار بعد اكتشاف المقلب.

وقال حسن أبوالروس:”كدة تعمل فيا كدة يا رامز يا جلال أنا هوريك”، مشيرا:”كان حلم حياتي أقابل رامز جلال”.

و شهدت الحلقة صراخ وانهيار حسن أبو الروس بسبب خوفه من المقلب، كما سخر منه الفنان رامز جلال في بداية الحلقة وقال عنه:”أرخم من أطلق الإفيه ودخيل على الوسط الفني ومجنون بيستظرف وشكليستك الوسط الفني وجايب رأس أسد شايل فيها حاجته ولابس بدلة رقص وشنب ديلر”.