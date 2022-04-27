شاهد.. حسن أبو الروس لرامز جلال بعد اكتشاف المقلب: هوريك
أظهر مقطع فيديو، رد فعل صادم للفنان حسن أبو الروس على مقلب رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار بعد اكتشاف المقلب.
وقال حسن أبوالروس:”كدة تعمل فيا كدة يا رامز يا جلال أنا هوريك”، مشيرا:”كان حلم حياتي أقابل رامز جلال”.
و شهدت الحلقة صراخ وانهيار حسن أبو الروس بسبب خوفه من المقلب، كما سخر منه الفنان رامز جلال في بداية الحلقة وقال عنه:”أرخم من أطلق الإفيه ودخيل على الوسط الفني ومجنون بيستظرف وشكليستك الوسط الفني وجايب رأس أسد شايل فيها حاجته ولابس بدلة رقص وشنب ديلر”.
رد فعل صادم من حسن أبو الروس بعد رؤية رامز جلال#رامز_موڤي_ستار#رامز_موفي_ستار#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه@ramezgalal@GEA_SA@JCVD
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— MBC1 (@mbc1) April 27, 2022
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