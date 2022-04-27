السديس يعلن تقديم دعاء ختم القرآن الكريم لصلاة التراويح ليلة الـ 29 بالحرمين

مكة المكرمة(صدى):

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، تقديم دعاء الختم في صلاة التراويح لليلة الـ 29 من شهر رمضان في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضاف أن ذلك يأتي تحقيقا لمصلحة المعتمرين والمصلين، وذلك بناءً على ما رآه ولاة الأمر، في تحقيق مصلحة المسلمين وسلامتهم واستقرارهم.

ونوه بأن المسجد الحرام يشهد توافد الكثير من المعتمرين والمصلين لذا حث الجميع على التعاون مع الرئاسة والجهات الأمنية وذلك من أجل أمنهم وسلامتهم.