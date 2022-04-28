” محمد الخريجي ” في قائمة القيادات الأكثر قوة وتأثير بمجال الإعلام والإعلان في الشرق الأوسط

الرياض(صدى):

دخل محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية والرئيس التنفيذي للشركة العربية للإعلانات في قائمة القادة الأعلى تأثيراً وقوة ونجاحاً في مجال الاتصال والإعلام والإعلان بمنطقة الشرق الأوسط ضمن تقييم واختيار مجلة Communicate.

وجاء اختيار “الخريجي” وفق معايير وبيانات دقيقة معتمدة في هذه الصناعة، متجاوزا أسماء عربية قيادية ومؤثرة كانت مسيطرة منذ عشر سنوات في هذه القائمة.

وعكس هذا التصنيف ما وصلت إليه الطاقات الشابة في المملكة من تأثير ومهنية وقوة قيادية حققت هذا الإنجاز المهم في ظل ما حظيت به من دعم نتيجة ما وفرته رؤية المملكة 2030.

ويعد دخول “الخريجي” لهذه القائمة هي المرة الأولى التي يتصدر فيها السعوديون قائمة القادة الأعلى تأثيراً وقوة في القائمة، بما يعكس الحراك الحكومي والجهود الكبيرة والقرارات الداعمة للمشاريع النوعية والبنى التحتية التي مكنت هذه القيادات من استقطاب أفضل الطرق الابتكارية في مجال الإعلام والإعلان.

الجدير بالذكر أن مجلة Communicate تعد المجلة الأهم في هذا المجال بعد منافسة مع أهم 30 شخصية عربية ومن جنسيات مختلفة