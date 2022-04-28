البنك الأهلي السعودي يعلن بدء التقديم في برنامج ” رواد الأهلي “
أعلن البنك الأهلي السعودي، بدء التقديم في برنامج رواد الأهلي المنتهي بالتوظيف لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).
وأوضح البنك شروط التقدم للوظيفة :
1- حديثي التخرج من درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الإدارية والمالية والتقنية أو الهندسة الصناعية من جامعة سعودية أو دولية مُعتمدة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
2- التفرغ التام أثناء البرنامج (ألا يكون مرتبط بأي عمل سواء دوام كامل أو جزئي).
3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
4- على الاستعداد للانتقال إلى الرياض خلال مدة البرنامج (12 شهر).
5- اجتياز المقابلات والاختبارات والتقييمات التي يديرها البنك الأهلي السعودي بنجاح
وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً وينتهي يوم السبت بتاريخ 1443/09/29هـ الموافق 2022/04/30م، من خلال الموقع
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