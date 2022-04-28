صور مسربة تكشف عن مواصفات بورش 911 جي تي 2 آر إس سبورت

أميرة خالد(صدى):

كشفت صور تجسسية عن النموذج الأولي لـ”بورش 911 جي تي 2 آر إس كلوب سبورت 25″، والتي سيتم تسليمها في يناير 2023م.

وأدخلت الشركة عدة تحسينات مقارنة مع السيارة التي أصدرتها الصيف الماضي، حيث يقتصر الإنتاج الأولي لهذا الطراز على 30 وحدة فقط.

وتمت إعادة تصميم المئزر الأمامي الذي يعمل على تحسين تدفق الهواء، ما يساعد على زيادة القوة السفلية على المحور الأمامي.

وجاءت السيارة بغطاء محرك متميز من ألياف الكربون، فضلا عن جناح خلفي ضخم وفتحات تهوية أمامية، ونظام عادم جديد وموزع، وقفص أمان وعجلات قفل مركزي مقاس 18 بوصة.

وجاءت بورش الجديدة بمحرك توربو مزدوج سعة 3.8 لتر سداسي الأسطوانات ينتج 690 حصانا، متصل بناقل حركة مزدوج القابض ب٧ سرعات يرسل الطاقة إلى العجلات الخلفية.