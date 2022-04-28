الريان القطري يفوز على الهلال حامل اللقب في دوري أبطال آسيا
حقق الريان القطري فوزا في مباراته أمام حامل اللقب الهلال بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022.
وسجل هدفي المباراة لاعب الهلال جانغ هيون-سوو بالخطأ في مرمى فريقه، ويوهان بولي لصالح الريان.
وتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الريان، مقابل 5 نقاط للشارقة، و3 للاستقلال، حيث تأهل الهلال إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة، في حين جاء تأهل الريان كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.
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