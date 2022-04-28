الريان القطري يفوز على الهلال حامل اللقب في دوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

حقق الريان القطري فوزا في مباراته أمام حامل اللقب الهلال بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022.

وسجل هدفي المباراة لاعب الهلال جانغ هيون-سوو بالخطأ في مرمى فريقه، ويوهان بولي لصالح الريان.

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الريان، مقابل 5 نقاط للشارقة، و3 للاستقلال، حيث تأهل الهلال إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة، في حين جاء تأهل الريان كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.