كبير المذيعين الشهري: القنوات تعج بأسماء تقرأ النشرات وليس لهم علاقة بالأداء الإخباري

عادل الحربي(صدى):

رأى الإعلامي عبدالله الشهري، كبير المذيعين بالتلفزيون السعودي سابقاً، أن القنوات الفضائية تعج بالكثير من الأسماء التي تقرأ نشرات الأخبار وليس لهم علاقة بالأداء الإخباري، على حد قوله.

وقال عبدالله الشهري خلال استضافته ببرنامج الليوان، الذين يقرأون النشرات الإخبارية هم مذيعون لغتهم تعتبر جيدة وأصواتهم مقبولة لكن أدائهم الإخباري غير موجود.

وفي سياق منفصل أعرب كبير المذيعين، عن فخره بتقديمه المواد الإعلامية التي بها أوامر ملكية سابقا.

ويمتلك المذيع عبدالله الشهري سيرة حافلة فهو سفير مبادرة العطاء الرقمي إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وحصل على عدد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في الإعلام والاتصال والقانون والعلاقات الدولية، وبدأ العمل الإذاعي عام 1401هـ 1981 عندما كان طالباً في ثانوية اليمامة بالرياض.

وعُين الشهري مذيعاً رسمياً بإذاعة الرياض بعد تخرجه في الثانوية العامة عام 1402هـ، واستمر في الإذاعة إلى عام 1412 حيث انتقل إلى التلفزيون إلى أن تقاعد.

الإعلامي عبدالله الشهري: القنوات الفضائية تعج بالكثير من الأسماء التي تقرأ نشرات الأخبار "وليس لهم علاقة بالأداء الإخباري"@almodifer #عبدالله_الشهري_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/pNq1OUB9dN — الليوان (@almodifershow) April 27, 2022