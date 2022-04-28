محامي يرغم طفلا على تناول المؤثرات العقلية ويعتدي عليه بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

أقدم محامي في الكويت على استدراج طفل إلى مكتبه، والاعتداء عليه عقب إرغامه على تناول مؤثرات عقلية.

وتقدم والد الطفل المعتدى عليه وهو من جنسية عربية، ببلاغ للشرطة اتهم فيه المحامي باستدراج نجله والاعتداء عليه.

وأوضح والد الطفل صاحب الـ11 عاما، أن نجله أخبره أنه أثناء تواجده في ساحة العمارة التي يقطنها استدرجه محامٍ إلى مكتبه الكائن في العمارة ذاتها بعدما أغراه بالمال، وأجبره على تناول حبوب مؤثرات عقلية، ثم اعتدى عليه.

وتم ضبط المتهم والتحقيق معه، وعرضه على النيابة التي أمرت بحجزه على ذمة القضية.