مستشفى الملك خالد يحذر من إصابات تصل لفقدان العين بسبب الألعاب النارية

نايف السالم(صدى):

حذر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، من الألعاب النارية التي يستخدمها الأطفال في الأعياد والمناسبات.

وعدد المستشفى الإصابات التي قد تسببها تلك الألعاب النارية والتي تصل لحد فقدان العين، وتمزق الجفن.

وأوضح المستشفى أن الإصابات تتمثل في حروق الجفن، ودخول أجسام غريبة في العين، إلى جانب حدوث تجمع دموي في الغرفة الأمامية بين القرنية والقزحية.

وأشار إلى أنه قد تحدث مضاعفات نتيجة استخدام تلك الألعاب مثل إصابات لقاع العين، وعتامة القرنية، وعتامة العدسة، كما تصل لحد فقدان النظر وانفصال الشبكية وفقدان العين كلياً، وكذلك الجلوكوما -ارتفاع ضغط العين-.