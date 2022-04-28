عبدالله الشهري: جهيمان العتيبي أخر دخولي للإذاعة
صرح الإعلامي عبدالله الشهري، بأن هل جهيمان العتيبي مُقتحم الحرم المكي كان سبباً في تأخر دخوله الإذاعة.
وروى الشهري تفاصيل تلك الفترة، خلال برنامج الليوان، قائلا: كنت في مرحلة من حياتي عسكريَا،وفي تلك الفترة كنت أدرس في الليل وأعمل في النهار.
وتابع: أجريت تجربة في الإذاعة وقٌبلت مذيعا في 1401 هـ، وقالوا لي أصبر لما نشوف تبعات أزمة جهيمان ورجعت بعدها بـ 6 أشهر وكان التوفيق حليفي، وقبلت مذيعا في إذاعة الرياض.
واعتبر الشهري نفسه محظوظا، حيث كان عسكريا وطالبا ليليلا ويتم قبوله وسط مجموعة هائلة من كبار المذيعين.
#المديفر يسأل عبدالله الشهري: هل جهيمان العتيبي (مُقتحم الحرم) كان سبباً في تأخر دخولك الإذاعة؟… والإعلامي يرد: نعم، وهذه القصة… @almodifer#عبدالله_الشهري_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/rWmQZx2ygt
— الليوان (@almodifershow) April 27, 2022
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