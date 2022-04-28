عبدالله الشهري: جهيمان العتيبي أخر دخولي للإذاعة

علي القحطاني (صدى):

صرح الإعلامي عبدالله الشهري، بأن هل جهيمان العتيبي مُقتحم الحرم المكي كان سبباً في تأخر دخوله الإذاعة.

وروى الشهري تفاصيل تلك الفترة، خلال برنامج الليوان، قائلا: كنت في مرحلة من حياتي عسكريَا،وفي تلك الفترة كنت أدرس في الليل وأعمل في النهار.

وتابع: أجريت تجربة في الإذاعة وقٌبلت مذيعا في 1401 هـ، وقالوا لي أصبر لما نشوف تبعات أزمة جهيمان ورجعت بعدها بـ 6 أشهر وكان التوفيق حليفي، وقبلت مذيعا في إذاعة الرياض.

واعتبر الشهري نفسه محظوظا، حيث كان عسكريا وطالبا ليليلا ويتم قبوله وسط مجموعة هائلة من كبار المذيعين.