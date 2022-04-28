ابن عودة: لو كنت رئيسًا لنادي الإبل لرفعت قيمة الجوائز 5 أضعاف

علي القحطاني (صدى):

كشف رجل الأعمال ومالك الإبل عبدالله بن عودة، عن أول قرار سيتخذه إذا أصبح رئيسا لنادي الإبل.

وقال ابن عودة خلال برنامج مراحل: أول قرار اتخذه لنادي الإبل لو كنت رئيسه هو رفع قيمة الجوائز إلى أربعة أو خمسة أضعاف.

وعن حجم استثماراته في الإبل، قال: ضخيت فوق 100 مليون ريال والمكاسب ما تيجي طبعا إلا إذا أبيع وأنا ما أبغى أبيع أنا أحب أمتلك النوادر والسلالات وخليها قاعدة عندي منها أنطلق.

وأضاف: أنا الآن بصدد إنشاء أكبر مزرعة في العالم في إنتاج الإبل، فيها 11 من الملاك مكانها سيكون في الوادي، ورأس مالها أقل شيء سيكون 400 مليون ريال.

يذكر أن ابن عودة مالك نخبة الهايلات العالمية، وشركة موروث القابضة، وهو سفير نادي الإبل للمسؤولية الاجتماعية.