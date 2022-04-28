الزلال: إعلام النصر والأهلي يصفون بطولة آسيا بالضعيفة وهم لم يحققوها
وجه الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال، نقدًا حادًا لإعلام النصر والأهلي الذين يصفون بطولة آسيا بالضعيفة وهم لم يحققوها.
وتفصيلاً، قال “الزلال” في حديثه: “المعسكر الودي ماله أي قيمة أو أهمية بالنسبة للشارع الرياضي فأنت تبحث عن تحسين مركزك وبطاقة لدوري أبطال آسيا للمشاركة في الموسم القادم فلا يجب أن تقلل من البطولة”.
وتابع: “لابد أن نستثمر قوة دوري أبطال آسيا وقوة والدعم المالي الموجود لدى الأندية السعودية ونشاهد أكثر من الهلال”.
وتابع حديثه عن نادي الهلال: “أنا اعتبر الهلال ماركة لقارة آسيا كلها بسبب دعم حكومي مميز بالتساوي مع جميع الأندية واستغلوها أفضل استغلال”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.
🗣 عبد العزيز الزلال: هنيئا لإدارة النصر والاهلي ببعض اعلاميهم الذين يصفون بطولة آسيا بالضعيفة وهم لم يحققها.
الحصاد الرياضي …
@alzallal2 pic.twitter.com/V7x9W70eid
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 27, 2022
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