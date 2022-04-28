الزلال: إعلام النصر والأهلي يصفون بطولة آسيا بالضعيفة وهم لم يحققوها

ماجد محمد(صدى):

وجه الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال، نقدًا حادًا لإعلام النصر والأهلي الذين يصفون بطولة آسيا بالضعيفة وهم لم يحققوها.

وتفصيلاً، قال “الزلال” في حديثه: “المعسكر الودي ماله أي قيمة أو أهمية بالنسبة للشارع الرياضي فأنت تبحث عن تحسين مركزك وبطاقة لدوري أبطال آسيا للمشاركة في الموسم القادم فلا يجب أن تقلل من البطولة”.

وتابع: “لابد أن نستثمر قوة دوري أبطال آسيا وقوة والدعم المالي الموجود لدى الأندية السعودية ونشاهد أكثر من الهلال”.

وتابع حديثه عن نادي الهلال: “أنا اعتبر الهلال ماركة لقارة آسيا كلها بسبب دعم حكومي مميز بالتساوي مع جميع الأندية واستغلوها أفضل استغلال”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.