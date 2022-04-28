شركة الدهامي للتجارة والمقاولات توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الدهامي للتجارة والمقاولات عن توفر وظائف شاغرة للعمل على مشروع استكمال أعمال صيانة شوارع وأرصفة شمال الرياض نطاق “بلدية العليا”، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- مدير المشروع:

– شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية.

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال تنفيذ أو صيانة الطرق.

– يكون متفرغاً فقط لهذا المشروع ومتواجد بصفة يومية في إطار نشاط المشروع ومواقع العمل.

2- مهندس مدني:

– شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية.

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال تنفيذ أو صيانة الطرق.

– يكون متفرغاً فقط لهذا المشروع ومتواجد بصفة يومية في إطار نشاط المشروع ومواقع العمل.

3- مهندس مواد:

– حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية.

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال المختبرات وتصنيف المواد.

4- مسّاح (وظيفتان):

– متخرج من مدرسة مساحية معترف بها.

– خبرة في أعمال الطرق لا تقل عن ثلاثة سنوات.

5- مراقب (العدد 17 وظيفة):

– شهاده لا تقل عن مستوى دبلوم فني أو ما يعادله من حملة الثانوية العامة كحد أدنى ولديه خبرة كافية.

– خبرة كافية في أعمال تنفيد أو صيانة الطرق.

6- حاسب كميات (وظيفتان):

– شهادة دبلوم على أن متوسط أو ما يعادلها ولديه خبرة سابقة ويجيد العمل على الحاسب الآلي.

7- مشغل حاسب آلي (وظيفتان):

– شهادة دبلوم فني أو ما يعادله في الحاسب الآلي.

– لديه معرفة نامة باستخدام الحاسب الآلي.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/09/27هـ الموافق 2022/04/28م.

ويتم التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد: [email protected]