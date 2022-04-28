شركة الدهامي للتجارة والمقاولات توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة الدهامي للتجارة والمقاولات عن توفر وظائف شاغرة للعمل على مشروع استكمال أعمال صيانة شوارع وأرصفة شمال الرياض نطاق “بلدية العليا”، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
الوظائف:
1- مدير المشروع:
– شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية.
– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال تنفيذ أو صيانة الطرق.
– يكون متفرغاً فقط لهذا المشروع ومتواجد بصفة يومية في إطار نشاط المشروع ومواقع العمل.
2- مهندس مدني:
– شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية.
– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال تنفيذ أو صيانة الطرق.
– يكون متفرغاً فقط لهذا المشروع ومتواجد بصفة يومية في إطار نشاط المشروع ومواقع العمل.
3- مهندس مواد:
– حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية.
– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال المختبرات وتصنيف المواد.
4- مسّاح (وظيفتان):
– متخرج من مدرسة مساحية معترف بها.
– خبرة في أعمال الطرق لا تقل عن ثلاثة سنوات.
5- مراقب (العدد 17 وظيفة):
– شهاده لا تقل عن مستوى دبلوم فني أو ما يعادله من حملة الثانوية العامة كحد أدنى ولديه خبرة كافية.
– خبرة كافية في أعمال تنفيد أو صيانة الطرق.
6- حاسب كميات (وظيفتان):
– شهادة دبلوم على أن متوسط أو ما يعادلها ولديه خبرة سابقة ويجيد العمل على الحاسب الآلي.
7- مشغل حاسب آلي (وظيفتان):
– شهادة دبلوم فني أو ما يعادله في الحاسب الآلي.
– لديه معرفة نامة باستخدام الحاسب الآلي.
وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/09/27هـ الموافق 2022/04/28م.
ويتم التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد: [email protected]
اترك تعليقاً