شركة طيران الإمارات توفر وظائف لحملة الثانوية العامة فأعلى
كشفت شركة طيران الإمارات عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بمجال عمليات الشحن بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
– المسمى الوظيفي:
– مساعد أول عمليات الشحن.
الشروط:
1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1443/10/10هـ الموافق 2022/05/11م من خلال رابط الموقع.
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