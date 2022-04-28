شركة طيران الإمارات توفر وظائف لحملة الثانوية العامة فأعلى

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة طيران الإمارات عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بمجال عمليات الشحن بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

– المسمى الوظيفي:

– مساعد أول عمليات الشحن.

الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.

2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

3- إجادة اللغة الإنجليزية.

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1443/10/10هـ الموافق 2022/05/11م من خلال رابط الموقع.