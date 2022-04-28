جمعية متعافي السرطان تطلق برنامج بهجة لتزويج المتعافين

علي القحطاني(صدى):

كشفت جمعية رعاية متعافي السرطان “متعافي”، عن إطلاق برنامج “بهجة” من أجل تحقيق حلم المتعافين وزواجهم، وعيش حياة كريمة.

وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية “متعافي” بندر المقيل، بأن المبادرة تأتي بالتعاون بين 3 جهات، تتضمن جمعية غروس الخيرية، والمنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” وجمعية “متعافي.

وقال:” أن البرنامج يتضمن عدة مبادرات من بينها تقديم الدعم المادي للمقبلين على الزواج، ومبادرة تزويج متعافيّ السرطان المصابين بالعقم، بالإضافة إلى؛مبادرة احتضان طفل.