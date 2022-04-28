طريقة تحضير بخاخ طبيعي للشعر الجاف قبل العيد

أميرة خالد(صدى):

يتلف الشعر ويتقصف بسبب عوامل كثيرة أهمها الإفراط في تصفيف الشعر بأدوات حرارية، أو أنواع فرد الشعر المختلفة، بالإضافة إلى طريقة التغذية والمستحضرات التي تستخدم للعناية بالشعر، وفيما يلي ستتعرفين على طريقة تحضير بخاخ صحي لترطيب الشعر:

المكونات اللازمة:

جل الصبار : يساعد على الترطيب العميق وبالتالي تحسين ملمس شعركِ في وقت لاحق.

ماء الورد : يغذي فروة الرأس ويمنع القشرة ويقوي الشعر ويقلل من التكسر ويحمي الشعر من الإجهاد والتلف والتلوث اليومي

زيت حبة البركة : مصدر فني بأوميغا 3 والأحماض الدهنية، مما يجعله مثالي للشعر الجاف أو التالف أو الباهت الذي يحتاج إلى الترطيب والحماية.

زيت إكليل الجبل(الروزماري) : حيث أنه يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس ويحفز جذور الشعر لتحسين نمو الشعر.

– طريقة التحضير:

1. استخدمي جل الصبار النقي بنسبة 99٪ والخالي من العطور الاصطناعية والملونات.

2. وضعي جل الصبار في وعاء، ثُمَّ أضيفي الزيوت.

3. ومن ثم صبي ماء الورد واخلطيه جيداً. إذا كان الخليط يحتوي على كتل، قومي بتصفيته في مصفاة للحصول على قوام أكثر نعومة، واستخدمي المستحضر على شعر رطب قليلاً، أو رشة برفق على فروة رأسك.