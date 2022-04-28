مايا دياب: عايشت تجربة المساكنة قبل الزواج
صرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب أنها تؤيد خوض تجربة المساكنة قبل الزواج، مشيرة إلى أنها خاضت تلك التجربة مع زوجها الأول.
وتفصيلاً، قالت “مايا” في حديثها: “إن فترة المساكنة قبل زواجنا كانت مهمة جدًا من أجل اتخاذ خطوة الزواج، لأننا تعرفنا على بعض أكثر خلالها».
وفيما يتعلق برفض الدين لفكرة المساكنة، أضافت: “البعض بقولو فيك تتزوج من شخص بينك وبين الله، من زمان كانوا يقولوا زوجتكِ نفسي وزوجتكَ نفسي”.
وتابعت حديثها المثير للجدل: “اختصر الموضوع وبقلك أنا مع الحرية وكل إنسان يختار الحياة يللي هوي بيرتاح إنو يعملا”، بحسب لقائها ببرنامج “جعفر توك”.
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