مايا دياب: عايشت تجربة المساكنة قبل الزواج

بيروت(صدى):

صرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب أنها تؤيد خوض تجربة المساكنة قبل الزواج، مشيرة إلى أنها خاضت تلك التجربة مع زوجها الأول.

وتفصيلاً، قالت “مايا” في حديثها: “إن فترة المساكنة قبل زواجنا كانت مهمة جدًا من أجل اتخاذ خطوة الزواج، لأننا تعرفنا على بعض أكثر خلالها».

وفيما يتعلق برفض الدين لفكرة المساكنة، أضافت: “البعض بقولو فيك تتزوج من شخص بينك وبين الله، من زمان كانوا يقولوا زوجتكِ نفسي وزوجتكَ نفسي”.

وتابعت حديثها المثير للجدل: “اختصر الموضوع وبقلك أنا مع الحرية وكل إنسان يختار الحياة يللي هوي بيرتاح إنو يعملا”، بحسب لقائها ببرنامج “جعفر توك”.