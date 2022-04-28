إمرأة تهاجم طبيب قلب شهير بطعنات قاتلة

فهمي محمد(صدى):

أقدمت إمرأة يمنية، على ارتكاب جريمة مروعة هزّت أرجاء مدينة تعز اليمنية بأكملها، حيث قامت بتسديد عدة طعنات بآلة حادة على جسد أحد أشهر أطباء القلب.

وكشفت مصادر محلية عن تعرض طبيب القلب والباطنة الدكتور سلطان الدبعي للطعن بالسكين في منطقة الرقبة على يد إمرأة أثناء فتح باب سيارته وقبل الصعود لقيادتها بالقرب من جامع الهندي في مديرية القاهرة.

حيث قام عددٌ من المواطنين المتواجدين في مكان الحادثة بالإمساك بالمتهمة وتسليمها للجهات الأمنية. وهي حالياً محتجزة في إدارة البحث الجنائي.

وقالت المصادر:” أنّ المتهمة وأثناء تسديدها الطعنات كانت تطلق الاتهامات للدكتور الدبعي بقتل والدتها بعد إجراء عملية جراحية لها، وفارقت على إثرها الحياة”.

ومن جانبه أكد مصدرًا مقربًا من الدكتور الدبعي أنّ آخر عملية قلب أجراها الطبيب المجني عليه كانت منذ مدة بعيدة، واصفاً الحادثة بعملية اغتيال مدبرة، على حد قوله.