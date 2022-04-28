أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف شديدة من المستثمرين

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن الرؤية المستقبلية للطلب العالمي على الخام.

حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.66% أو بقيمة 69 سنتًا إلى 104.63 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.58% أو 59 سنتًا عند 101.43 دولار للبرميل.

وقالت وزارة المالية الروسي:” أن إنتاج النفط في البلاد ربما يتراجع بنسبة 17% هذا العام مع تجنب المشترين للخام الروسي” .