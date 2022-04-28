أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف شديدة من المستثمرين
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن الرؤية المستقبلية للطلب العالمي على الخام.
حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.66% أو بقيمة 69 سنتًا إلى 104.63 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.58% أو 59 سنتًا عند 101.43 دولار للبرميل.
وقالت وزارة المالية الروسي:” أن إنتاج النفط في البلاد ربما يتراجع بنسبة 17% هذا العام مع تجنب المشترين للخام الروسي” .
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