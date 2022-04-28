بالصور.. شاحنة فورد الكهربائية الجديدة

أميرة خالد(صدى):

كشفت فورد عن شاحنتها الخفيفة الكهربائية فورد إف-150 لايتنينج الكهربائية، فهى الأولى في سلسلة شاحنات خفيفة كهربائية تعتزم فورد طرحها تباعا.

وعن مواصفات الشاحنة الجديدة فيصل مداها إلى 320 ميلا قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، وهو ما يتيح لأصحابها تجنب استخدام البنزين في ظل ارتفاع أسعاره حاليا.

أما فيما يتعلق بالسعر، فيبدأ سعر الشاحنة الكهربائية فورد لايتنينج برو من 41669 دولارا، وهو ما يقل كثيرا عن سعر السيارة الكهربائية هامر حيث يبدأ من 112595 دولارا.