بالصور.. شابة يمنية مُصابة بالعمى ترى وجه والدتها لأول مرة بعد 22 عامًا

فهمي محمد(صدى):

أثار رد فعل شابة يمنية مصابة بالعمى تعاطف الجميع بعدما أعيد بصرها إليها لترى أمها لأول مرة بعد 22 عامًا في لحظة مؤثرة.

بدأ الأمر بإعلان عن وجود مخيم مجاني في مديرية تبن في محافظة لحج، فقد أطلقت المبادرة برعاية جمعية الخير الإنسانية الكويتية من أجل مساعدة الشابة اليمنية راندا حسين.

وكانت “راندا” تعاني العمى نتيجة وجود مياه بيضاء خلقية بالعينين ومنعت ظروف أسرتها دون علاجها في طفولتها، وعندما كبرت تفاقمت حالتها ووصلت للحد الذي يصعب علاجه، وذلك بحسب موقع “العربية”.

وأجرت لها المؤسسة عملية سحب مياه بيضاء لتخرج الفتاة بعد ساعتين معصوبة العينين، وما إن قام الطبيب بنزع الضمادات عن وجهها، حتى تلفتت رندا حولها لتجد بجوارها امرأة، فسألتها “رندا”: “من أنت ؟” فأجابتها: “أنا أمك”.