البتكوين عملة رسمية في جمهورية أفريقيا الوسطى

وكالات(صدى):

أعلنت جمهورية أفريقيا الوسطى (CAR) عن موافقتها على استخدام “البتكوين” كعملة قانونية رسمية، لتصبح ثاني دولة عالميا تتخذ هذا القرار.

وأوضحت جمهورية أفريقيا الوسطى أن هذه الخطوة تضعها على خريطة دول العالم الأكثر جرأة ورؤية للمستقبل.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف البعض لأن العملات المشفرة يمكن أن تسهل على المجرمين غسل الأموال، كذلك فإن لها ضرر على البيئة لأنهم يستخدمون الكثير من الكهرباء لتوليدها.

فيما رأي البعض أن استخدام “البيتكوين” خطوة لصالح أفريقيا خاصة أن هناك دعوات متزايدة في العديد من البلدان لإسقاط العملة.