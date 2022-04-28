مكة المكرمة(صدى):

ألقى معرض عمارة الحرمين الشريفين الضوء على آثار الحرمين والتي تتضمن عبوات مختومة لماء زمزم من الزنك بالمسجد الحرام.

ويحتوي المعرض أيضًا بين أروقته فن العمارة الإسلامية في الحرمين منذ عهد صدر الإسلام وحتى هذه العهد السعودي الزاهر.

ويعد هذا المعرض نافذة ثقافية ومنبرا تاريخياً لعرض أبرز المقتنيات الأثرية والتاريخية للحرمين الشريفين عبر العصور الزمنية المختلفة.

ويأتي امتدادا لجهود المملكة العربية السعودية في الحفاظ على التراث الإسلامي العريق.