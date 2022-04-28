أسهل 3 طرق لإعادة فتح هاتفك الأندرويد دون استخدام زر الباور

وكالات(صدى):

يعرِّض استخدام زر الطاقة بشكل متكرر هاتفك الأندرويد للتلف مما يدفعك للبحث عن طريقة أخرى لفتح أو إغلاق الهاتف من خلاله ، لذلك إليك طريقة بسيطة لإعادة فتح الهاتف:

1: لوحة الإعدادات المختصرة Quick settings panel: تعتبر الطريقة الأسهل لأي مستخدم في إعادة تشغيل هاتفه هي فتح لوحة الإعدادات المختصرة والسريعة، ومنها يمكنه وجود زر إعادة التشغيل Restart، وبعد الضغط على زر الطاقة، اختر “إعادة تشغيل” Restart

٢: شحن الهاتف: توجد بعض الهواتف تقوم بإعادة التشغيل من تلقاء نفسها عند توصيلها بالشاحن, وإن كان هاتفك لا يعمل بهذه الطريقة عليك إعادة إحياء شاشة الهاتف بتوصيله بالشاحن، ثم استخدام طريقة “لوحة الاعدادات المختصرة والسريعة” كما وضحنا بالأعلى.

3: أداة ADB : والتي تعمل بواسطة سطر الأوامر و يمكنها التحكم في الهاتف عبر USB من جهاز كمبيوتر، فتقوم بنسخ الملفات ذهابا وإيابا، وتثبيت وإلغاء التطبيقات، وتشغيل أوامر ضمن الاندرويد.