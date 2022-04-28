ألماني يعثر على صندوقين مليئين بالأموال في مطبخ قديم

برلين(صدى):

وجد توميس هيلار الألماني الذي يبلغ من العمر 50 عامًا ويعيش بمدينة بيترفلد، صندوقين مخبأين بعناية في خزانة مطبخ قديمة اشتراها مستعملة، واكتشف أن بداخلهما كمية كبيرة من الأوراق النقدية، يصل إلى 158 ألف دولار أمريكي .

وتعود الخزائن المصنوعة من أخشاب البلوط، الذي اشتراها توميس إلى زوجين مسنين، وكانوا قد عرضوا بعض أثاث منزلهم للبيع مؤخراً.

واكتشف توميس هيلار المدير الإداري لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بيترفلد، عندما فتح الصندوقين، مخزونًا سريًا للنقود، التي يبدو أنها وضعت وتم نسيانها بالداخل، وعلى الفور أبلغ مركز شرطة قريبا لتسليمها.

وقال هيلار في حديثه مع وسائل إعلامية محلية: ”كانت أحد المظاريف مفتوحة، ويظهر بداخلها الكثير من الأوراق النقدية من فئة 100 يورو نحو (105 دولارات أمريكية)“.

وأفاد بأن أحد أفراد الشرطة قد فتح أحد أرفف الخزانة المقفلة، وكان بداخلها مظاريف أخرى تحتوي على كميات كبيرة من الأوراق النقدية