صافرة سعودية تدير مباراة في المجموعة العاشرة بدوري أبطال آسيا 

طلال الغامدي(صدى):

يدير طاقم تحكيم سعودي دولي، اليوم الخميس، مباراة تشيانغراي يونايتد “تايلاند” أمام نظيره وكيتشي “هونغ كونغ”، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة “الشرق”.

وأوضح اتحاد القدم، أن مباراة تشيانغراي يونايتد وكيتشي، يقودها خالد الطريس “حكم ساحة”، ويعاونه محمد العبكري “مساعد أول”، وعبدالرحيم الشمري “مساعد ثانٍ”.

يذكر أن تشيانغراي يونايتد يحتل المركز الثالث برصيد 1 نقطة، بينما يحتل كيتشي المركز الثاني برصيد 3 نقطة، فيما يتصدر فيسيل كوبي الياباني ترتيب المجموعة العاشرة، برصيد 7 نقاط.