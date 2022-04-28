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  3. شاهد.. محلل طقس: استمرار الحالة المطرية إلى بداية أيام عيد الفطر

شاهد.. محلل طقس: استمرار الحالة المطرية إلى بداية أيام عيد الفطر

شاهد.. محلل طقس: استمرار الحالة المطرية إلى بداية أيام عيد الفطر
الرياض(صدى):

توقع محلل الطقس عقيل العقيل، استمرار الحالة المطرية إلى بداية أيام عيد الفطر.

وقال عقيل العقيل،  إن الحالة المطرية مستمرة حتى بداية أيام عيد الفطر المبارك وتنحصر تدريجيا وتصبح على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار: “تعود الأجواء إلى الاستقرار مؤقتا في بداية عيد الفطر”


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 23 دقيقة

اللهم يا صريخ المستصرخين .. يا غياث المستغيثين .. يا كاشف السوء ،
اللهم بك أنزلنا حاجتنا وأنت أعلم بها منها و أنت أرحم بنا من أنفسنا ،
اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث .. يا مغيث أغثنا .

[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 23 دقيقة

اللهم يا صريخ المستصرخين .. يا غياث المستغيثين .. يا كاشف السوء ،
اللهم بك أنزلنا حاجتنا وأنت أعلم بها منها و أنت أرحم بنا من أنفسنا ،
اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث .. يا مغيث أغثنا .

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