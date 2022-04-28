شاهد.. محلل طقس: استمرار الحالة المطرية إلى بداية أيام عيد الفطر
توقع محلل الطقس عقيل العقيل، استمرار الحالة المطرية إلى بداية أيام عيد الفطر.
وقال عقيل العقيل، إن الحالة المطرية مستمرة حتى بداية أيام عيد الفطر المبارك وتنحصر تدريجيا وتصبح على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأشار: “تعود الأجواء إلى الاستقرار مؤقتا في بداية عيد الفطر”
فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: الحالة المطرية مستمرة إلى بداية أيام عيد الفطر المبارك #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/VvGrd5brRh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 28, 2022
إبن سمومة أبو خالد.[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 23 دقيقة
اللهم يا صريخ المستصرخين .. يا غياث المستغيثين .. يا كاشف السوء ،
اللهم بك أنزلنا حاجتنا وأنت أعلم بها منها و أنت أرحم بنا من أنفسنا ،
اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث .. يا مغيث أغثنا .
إبن سمومة أبو خالد.[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 23 دقيقة
اللهم يا صريخ المستصرخين .. يا غياث المستغيثين .. يا كاشف السوء ،
اللهم بك أنزلنا حاجتنا وأنت أعلم بها منها و أنت أرحم بنا من أنفسنا ،
اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث .. يا مغيث أغثنا .