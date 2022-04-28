بالفيديو.. المطلق يوضح أحكام زكاة الفطر ومن يستحقها ومتى يجوز إخراجها؟

الرياض(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المطلق هل تسقط زكاة الفطر مع عدم الاستطاعة لإخراجها، مبيناً أحكام زكاة الفطر ومن يستحقها ومتى يجوز إخراجها؟.

وقال المطلق :” الشخص غير المستطيع تسقط عنه زكاة الفطر.. كما أن مقدار الواجب صاع نبوي والصاع النبوي أقل من الموجود عندنا الآن في نجد، والناس يخرجون ٣ كيلو وهي أزود من الصاع، فيخرج الإنسان من الطعام هذا المقدار في مدة تنتهي بصلاة العيد”.

وأضاف ” لا يجوز أن تؤخر الزكاة لبعد صلاة العيد، من أجل أن يفرح الفقراء بذلك ويستقبلوا يوم العيد بفرح” لافتا إلى زكاة الفطر ليست كزكاة المال ويشترط فيها بلوغ مقدار، وهي من الشعائر العظيمة التي تدخل السرور في قلوب الفقراء وعلى أولادهم”.

#فتاوى | ما أحكام زكاة الفطر ومن يستحقها ومتى يجوز إخراجها؟ الشيخ عبدالله المطلق يوضّح. #قناة_السعودية pic.twitter.com/x6JKbFDodS — قناة السعودية (@saudiatv) April 28, 2022