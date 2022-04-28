بالفيديو .. رئيس الوزراء الباكستاني يبدي باللغة العربية فرحته بزيارة المملكة

الرياض(صدى):

أعرب رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، عن سعادته بزيارة المملكة، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه كرئيس للوزراء في بلاده.

وقال “شريف” باللغة العربية”:”أنا سعيد جدًا أن تكون زيارتي الخارجية الأولى بعد انتخابي رئيسا للوزراء في باكستان إلى المملكة العربية السعودية”.

يذكر أن رئيس وزراء باكستان أكد في وقت سابق اليوم أنه سيجري مناقشات واسعة النطاق مع القيادة السعودية، مؤكدًا أن المملكة من أعظم أصدقاء باكستان، ولها مكانة خاصة في قلوبهم جميعًا.