شاهد.. معتمرة مصرية تشيد بالموظفات السعوديات وتقول: عاملوني أحسن من أولادي 

مكة المكرمة(صدى):

أشادت معتمرة مصرية، بالموظفات السعوديات، قائلة:”عاملوني أحسن من أولادي”.

وأشارت:” وقعت على وجهي في الصفا والمروة بالأمس، والموظفات السعوديات كانت خدمتهم لي أحسن من أولادي”، موضحة:”البنات هناك مثل الجنود”.

ولفتت:”وضعوا ثلج على كتفي، وأعطوني فوار، حتى تعافيت”، موجهة التحية والسلام لأولادها.

وتابعت:”دعيت لزوجي أول ما دخلت الكعبة، ثم دعيت لأولادي”، لافتة:”لو في مستشفى خاصة لم يعاملوني بهذه الطريقة”.