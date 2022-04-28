شاهد.. معتمرة مصرية تشيد بالموظفات السعوديات وتقول: عاملوني أحسن من أولادي
أشادت معتمرة مصرية، بالموظفات السعوديات، قائلة:”عاملوني أحسن من أولادي”.
وأشارت:” وقعت على وجهي في الصفا والمروة بالأمس، والموظفات السعوديات كانت خدمتهم لي أحسن من أولادي”، موضحة:”البنات هناك مثل الجنود”.
ولفتت:”وضعوا ثلج على كتفي، وأعطوني فوار، حتى تعافيت”، موجهة التحية والسلام لأولادها.
وتابعت:”دعيت لزوجي أول ما دخلت الكعبة، ثم دعيت لأولادي”، لافتة:”لو في مستشفى خاصة لم يعاملوني بهذه الطريقة”.
فيديو | معتمرة مصرية تشيد بالموظفات السعوديات وتقول: عاملوني أحسن من أولادي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/c91Lzc7iXr
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 28, 2022
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