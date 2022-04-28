الموارد البشرية تتيح إمكانية الحصول على بطاقتي التوحد و إركاب الرقمية

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إتاحة إمكانية الحصول على بطاقتي “التوحد” و “إركاب” الرقمية والاستفادة من خدماتهما عبر تطبيقها.

وأضافت أن بطاقة “التوحد الرقمية”،هي للتعريف بهم وتسهيل حركتهم في الأماكن العامة والوصول إلى الخدمات ذات الأولوية عند مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها.

ونوهت بأن بطاقة “إركاب الرقمية” تمنح للشخص ذي الإعاقة ومرافقيه تخفيضًا على أجور السفر والانتقال عبر وسائل النقل الحكومية بواقع 50% من الأجور المقررة لهذه الوسائل حسب الضوابط والشروط