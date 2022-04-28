شاهد.. الحج والعمرة: تمديد مهلة إصدار التصاريح لمشغّلي مساكن الحجاج حتى نهاية شوال القادم

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن تمديد مهلة إصدار التصاريح لمشغّلي مساكن الحجاج حتى نهاية شوال المقبل.

ومددت وزارة الحج والعمرة، مهلة التصاريح لملاك مرافق الإيواء السياحي لمشغلي المباني المعدة لإسكان الحجاج حتى 29 شوال المقبل.

ودعت الوزارة إلى الاسراع في التقديم واستكمال إجراءات إصدار تصاريح المباني من لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة وتطبيق كافة اشتراطات الأمن والسلامة.