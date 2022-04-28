سيف الرسول من داخل غرفة المقتنيات النبوية بمسجد الحسين

القاهرة(صدى):

قام فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتفقد حجرة مقتنيات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، داخل مسجد الحسين، بمنطقة الحسين في مصر.

وتحتوى الحجرة على عدد من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي تضم ثلاث قطع من النسيج، وقطعة من القضيب وهى التى عبر عنها الجبرتى بقطعة عصا، والمكحلة والميل”المرود” وقد ضم إليها بعض الشعر من الرأس ومن اللحية النبوية الشريفة، وقد حفظت جميعها فى أربعة صناديق من الفضة، ملفوفة فى قطع من الحرير الأطلس الأخضر الموشى بخيوط من الذهب والفضة.

كما تحتوي الغرفة على سيف الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال إن اسمه “سيف العضب” والذى أهدى إلى الرسول فى معركة الصحابى سعد بن عبادة، فأعطى الرسول هذا السيف لسماك بن خرشة (أبودجانة) ليعرض قوة وصلابة ومتانة وأناقة الإسـلام والمسلمين أمام الأعداء.