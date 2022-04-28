شاهد.. خالد الفراج يتقمص شخصية شاب يعاكس فتاة داخل أحد المحلات

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الفنان خالد الفراج يتقمص شخصية شاب يعاكس فتاة داخل أحد محلات الملابس، في برنامج “ستوديو 22” الساخر.

وقالت الفتاة: “أنت ما تمل بتلاحقني من محل لمحل، ترضاها على خواتك”، فرد خالد الفراج، قائلا: “أي لأن ما عندي خوات”.

وقالت الفتاة لخالد الفراج، قبل مغادرتها المحل: “قسمًا بالله إن شوفتك تلحقني مرة ثانية، ببلغ عنك وأنت عارف شو يسوون بالمتحرشين، يلا انقلع”.

وتفاجأ خالد الفراج بفتاة أخرى كانت متواجدة في المول، وسمعت ما حدث، وقامت هي بالتحرش به، فقالت: “نعم، لا لا، أنتي ما عندك أخوان تخافين عليهم، والله إن لمستيني، لأبلغ عنك وأنتي عارفة المتحرشين إيش يسوون فيهم، يا متحرشة”.