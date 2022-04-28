مكة الإلكترونية تحتفل بمرور 12 عاما على تأسيس موقعها على الإنترنت

مكة المكرمة(صدى):

احتفل فريق عمل الزميلة “مكة الإلكترونية ” بمرور 13 عاما على تأسيس موقعها على شبكة الإنترنت.

من جانبه، صرح رئيس تحرير الصحيفة، الزميل عبدالله بن أحمد الزهراني، بأن الانطلاقة التي كانت في شهر رجب 1430هـ الموافق يوليو 2009م، كان لها بالغ الأثر في خدمة الإعلام السعودي من خلال الصحافة الإلكترونية.

وقدم شكره لزملائه العاملين في الصحيفة وجميع المنتسبين لها، مشيدًا بجهودهم التي ساهمت في فوز الصحيفة بالعديد من الجوائز خلال مسيرتها الإعلامية.