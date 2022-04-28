بالفيديو.. مختص: الأمراض النفسية تنتقل بالوراثة

أميرة خالد(صدى):

قال بروفسور واستشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، إن بعض الأمراض النفسية تنتقل بالوراثة، وتظهر مع الاستعداد للمرض النفسي نتيجة ضغوط الحياة.

وأضاف أن نسبة الإصابة بالمرض النفسي ترتفع إلى 12 % في حال كان الأب والأم مصابان بالمرض، في حين تقل إلى 8% عندما تكون الأم هي المصابة،وذلك بحسب ما ذكره في قناة “نفوس مطمئنة 5” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ونوه بأسباب أخرى للأمراض النفسية، ومنها تغيرات في نسيج المخ أو في النواقل العصبية أو أسباب اجتماعية أو زوجية.