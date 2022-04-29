شاهد.. ردة فعل مواطنين تجاه فنان مشهور رفض التقاط صورة مع معجب وأهانه في الشارع

أميرة خالد(صدى):

انفعل عدد من المواطنين على فنان سعودي مشهور رفض التقاط صورة مع أحد المعجبين في الشارع، وذلك خلال مشهد تمثيلي لبرنامج المقالب “الصدمة”.

وأظهر المشهد المذاع، الفنان وهو يتعامل بتعالي وتكبر مع أحد المعجبين الذي طلب منه التقاط صورة تذكارية، منفعلا عليه وسط المارة.

وغضب عدد من المواطنين من ردة فعل الفنان تجاه المعجب، وانفعلوا عليه مؤكدين أنهم السبب في الشهرة التي حصل عليها.

فيما رد الفنان المشهور على المارة الذين قللوا منه بسبب رفضه التقاط الصور التذكارية مع المعجبين؛ بغضب واستفراز، وذلك قبل أن يتدخل مقدموا البرنامج لتخليص الشاب من الضرب.