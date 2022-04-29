المسحل يوجه الشكر للقيادة بسبب دعمها استضافة أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

وجه ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسالة شكر وعرفان إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضة السعودية بشكل عام، وقطاع كرة القدم بشكل خاص، الذي كان آخر نتائجه الاستضافة الناجحة لمجموعات غرب القارة من دوري أبطال آسيا 2022.

وقال المسحل في بيان صحفي بثه حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم،عبر «تويتر» ، “أن الدعم السخي من القيادة الرشيدة ساهم في إنجاح الاستضافة للعام الثاني على التوالي بعد الاستضافة الناجحة لـ 3 مجموعات في النسخة الماضية إلى جانب مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب والمباراة النهائية للبطولة”.

وشكر المسحل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على جهوده الكبيرة للإستضافة ومتابعته المستمرة وتوفير كافة الإمكانيات من أجل نجاح الإستضافة.