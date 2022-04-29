ماسك : شراء كوكاكولا خطوتي القادمة وسأضع الكوكايين في المشروب

وكالات(صدى):

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن شراء شركة “كوكاكولا” سيكون خطوته القادمة، وأنه سيعيد وضع الكوكايين في المشروب مجدداً، وذلك عبر تغريده له على تويتر.

وحصدت تغريدة ماسك نحو 4 ملايين إعجاب، فيما أعاد نشرها أكثر من 580 ألف مغرد، إلا أنه لم يتبيّن إن كان ماقاله ماسك حقيقيا أم مجرد مزحة لمحاولة حصد المزيد من المتابعين.

و أزالت “كوكاكولا” الكوكايين من مشروبها الشهير، وذلك بعد سنوات من إضافته عندما كان العقار قانونياً عام 1885م، حيث كانت تعتمد وصفة أحد الصيادلة بولاية جورجيا بتخميره في المشروب.