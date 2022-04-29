ماسك : شراء كوكاكولا خطوتي القادمة وسأضع الكوكايين في المشروب
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن شراء شركة “كوكاكولا” سيكون خطوته القادمة، وأنه سيعيد وضع الكوكايين في المشروب مجدداً، وذلك عبر تغريده له على تويتر.
وحصدت تغريدة ماسك نحو 4 ملايين إعجاب، فيما أعاد نشرها أكثر من 580 ألف مغرد، إلا أنه لم يتبيّن إن كان ماقاله ماسك حقيقيا أم مجرد مزحة لمحاولة حصد المزيد من المتابعين.
و أزالت “كوكاكولا” الكوكايين من مشروبها الشهير، وذلك بعد سنوات من إضافته عندما كان العقار قانونياً عام 1885م، حيث كانت تعتمد وصفة أحد الصيادلة بولاية جورجيا بتخميره في المشروب.
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