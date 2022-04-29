بسبب سيجارة.. الكشف عن سبب تحطم الطائرة المصرية عام ٢٠١٦

باريس(صدى):

أزال تقرير فرنسي الستار عن سبب تحطم طائرة “مصر للطيران” في البحر الأبيض المتوسط، والتي كانت متجهة من باريس إلى القاهرة في مايو 2016.

وأفاد التقرير بأن الحادث نتج عن اشتعال حريق في قمرة القيادة بسبب سيجارة كان يدخنها الطيار أو مساعده وتسرّب أكسجين من قناع المساعد.

وأشار التقرير إلى أن الطيارين المصريين كانوا يدخنون بانتظام في قمرة القيادة، لعدم حظر الشركة تدخينهم أثناء العمل، حيث تم قبل شهرين فقط من الحادث، استبدال منافض السجائر الموجودة في قمرة القيادة بالطائرة التي تحطمت.

وأوضح التقرير أن تغيير قناع الأكسجين قبل الرحلة، وضبطه على وضع “الطوارئ” المصمم للدخان في قمرة القيادة، بدلا من وضعه في حالة “عادي”، الأمر الذي جعل الأكسجين كان تحت ضغط مستمر.