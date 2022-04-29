أجواء الباحة تشهد لمعان البرق وزخات المطر المستمر(صور)

الباحة(صدى):

ارتسمت في سماء مدينة الباحة مساء اليوم لوحة من الجمال الرباني، حيث أضاء البرق سماءها وسط زخات المطر التي ارتوت بها أرضها ، فيما أعطى الضباب الذي عانق جبالها المزيد من الأجواء الساحرة الخلابة.

وتشهد منطقة الباحة في هذه الأيام تقلبات جوية هطلت على أثرها -بفضل الله- أمطار من متوسطة إلى غزيرة، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب.

ووثقت مجموعة من الصور أجواء الطبيعة والجمال التي شهدتها مدينة الباحة مساء اليوم، امتزجت ما بين لمعان البرق وأنوارها الذهبية.