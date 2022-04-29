منتجي الدواجن: ارتفاع أسعار الدواجن يعود لارتفاع الأعلاف المستوردة

الرياض(صدى):

أكدت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن، على وجود وفرة في الدواجن في الأسواق المحلية، وأن ارتفاع أسعارها مؤخراً يعود لارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة من الخارج لتغذيتها.

وقالت اللجنة، أن أعلاف الدواجن المحلية كلها مستوردة، ومرتبطة بالأسعار العالمية التي ارتفعت على مدى عامين، حيث ارتفعت أسعار الشحن بنسبة 190%، والذرة 149% والصويا 104%.

وأوضحت اللجنة أن إنتاج العام الحالي محليا من الدواجن يفوق إنتاج العام الماضي، وأن الاكتفاء الذاتي ارتفع إلى 68% خلال السنوات القليلة الماضية، ما عزز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، نتيجة الدعم الحكومي.

وأشارت إلى أن نفاد الدواجن المبردة من المحال التجارية في آخر اليوم يعود لزيادة الطلب والسحب من قبل المطاعم، لتقارب أسعاره مع المجمدة، علما أنه يتم تغذية المحلات بشكل دوري في اليوم التالي.