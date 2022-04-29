أميرة خالد(صدى):

يعد الحديد من العناصر المعدنية الضرورية لجسم الإنسان؛ حيث يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم ويدعم منظومة المناعة، ويتسبب نقص الحديد في الجسم بخلل في مستويات خلايا الدّم الحمراء، وذلك نظرًا لأنه يدخل بشكل رئيسي في تكوين الهيموغلوبين، وهو بروتين هام يدخل في تركيب الخلايا، كما أن زيادته ينتج عنها أضرار خطيرة.

وتتمثل أعراض نقص الحديد في الجسم، في التعب الشديد الذي أحد أكثر أعراض نقص الحديد شيوعاً، ويظهر لدى ما يقارب نصف المصابين، وشحوب البشرة خاصة في المنطقة الداخلية من الجفن السفلي، وانقطاع النفس، والإصابة بدوار وصداع، فضلًا عن خفقان القلب، وجفاف الشعر والبشرة والفم.

ويربط الباحثون بين نقص الحديد ومتلازمة تململ الساقين، وهي حالة تجعل الشخص يرغب باستمرار بتحريك قدميه وهو في وضع الراحة، كما أنها قد تسبب الشعور بنوع من الحكة المزعجة في الأقدام، وضعف الأظافر، بينما ينتج عن زيادة مخزون الحديد في الجسم العديد من المشكلات الصحية، مثل أمراض الكبد والطحال، والتهاب المفاصل، وارتفاع هرمون الغدة الدرقية، إلى جانب الإصابة بالسرطان، وآلام في المعدة والصدر، وزيادة ضربات القلب.