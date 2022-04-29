الحج والعمرة تؤكد رصد أي قصور في خدمة ضيوف الرحمن

علي القحطاني(صدى):

أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحج والعمرة، المهندس هشام سعيد، أن الوزارة تدعم وتهتم بجودة وإثراء تجربة ضيوف الرحمن في أداء مناسك العمرة.

وقال المهندس هشام سعيد، أن الوزارة لا تهمل ولا تتهاون في منع القصور في تقديم أي خدمات لضيوف الرحمن، وأن النتائج التي أعلن عنها مؤخرا خلال شهر رمضان تدل على حرصها على الجولات الميدانية والحملات الرقابية للتأكد من أن ضيوف الرحمن يتمتعون بكافة الخدمات حسب العلاقة التعاقدية بينهم وبين شركات العمرة.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع أعداد ضيوف الرحمن من الداخل والخارج توجّب تكثيف تلك الحملات الرقابية، وكان هناك حوالي 10 شركات مخالفة أو مقصرة في تقديم بعض الخدمات خصوصا السكن والنقل، واتخذت بحقها كافة الإجراءات النظامية ومنها الغرامات المالية.

وتمثلت المخالفات في أن المعتمرين عندما يصلون إلى منافذ القدوم لا يجدون وسيلة النقل المتعاقد عليها لنقلهم للسكن أو أنه تم تغيير فئة أو موقع السكن، وأن الوزارة تفرض غرامة على الشركة وقد يصل الأمر للشطب في حال التكرار.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة على أن المهم هو أن الوزارة توجد في الميدان فور حصول المخالفة وتتدخل وتؤمّن تلك الخدمة التي حدث بها قصور من شركات العمرة لضيف الرحمن.